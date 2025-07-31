İnegöl'de Fabrikada İş Kazası: Genç İşçi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında çalışan 18 yaşındaki Mahmut O., dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç işçi hakkında inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Mahmut O. (18) isimli işçi, bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makinenin kayışına sıkıştırdı. Elinin 3 parmağı ezilen genç yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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