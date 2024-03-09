Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de Bir Şahıs İşyerinin Önündeki Mankeni Kaçırdı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Olay Güvenlik Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir? DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir? DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir? DEM Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir? DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title