İnegöl'de Bir Şahıs İşyerinin Önündeki Mankeni Kaçırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın bir işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca sevdikten sonra kucaklayıp kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi şikayetçi olmadı. - BURSA