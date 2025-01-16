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İnegöl'de 10 Yaşındaki Öğrenci Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

İnegöl'de 10 Yaşındaki Öğrenci Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Suriye uyruklu Hasan Elibrahim, İnegöl'deki okulunda geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

İnegöl Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu 10 yaşındaki Hasan Elibrahim, okulda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Geçtiğimiz pazartesi günü kalp ameliyatı olan çocuk, yoğun bakıma alındı. Elibrahim, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün aileye teslim edilen çocuğun cenazesi, Alanyurt Kent Mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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