Üye Girişi
Haberler

İmralı Adası'nda batan gemide bir mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:

Marmara Denizi İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar 51 metre derinlikteki gemiye ulaştı. Bir mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinde bulunan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar ulaştı.

Marmara Denizi İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar 51 metre derinlikteki gemiye ulaştı. 705 personelin havadan, denizden ve karadan devam ettiği çalışmalarda batan gemiden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Marmara adasından yüklediği bin 250 ton mermer tozu ile Gemlik limanına doğru seyrederken Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesi'nin 3-4 deniz mili açığında fırtınaya dayanamayıp batan Batuhan A isimli geminin kayıp mürettebatı halen bulunamadı. Geminin batışının 3.gününde Marmara Denizinin 51 metre derinliğinde yeri tespit edilse de kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinde dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar deniz dibindeki akıntı ve fırtına sebebiyle geminin bulunduğu bölgeye ulaşamamıştı. Bugün saat 14.00 sıralarında ise dalgıçlar özel bir cihazla denizin dibine indi. Ayrıca deniz üzerindeki çalışmalar uçak kokpitinden görüntülendi.

Kaybolan 5 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybeden mürettebatın cesedi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi İmralı Adası Marmara Denizcilik Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title