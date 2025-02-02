Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi

İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi İlker Gönen cezaevinde intihar ederken olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tek kişilik odada kalan Gönen'in çay bardağını kırdıktan sonra bileklerini kestiği daha sonra pişman olup acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdığı öğrenildi. Hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybeden Gönen'in geri de bir de not bıraktığı iddia ediliyor.

Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi olan ve 177 yıl hapsi istenen İlker Gönen cezaevinde intihar ederek hayatını kaybederken büyük ses getiren olayla ilgili çarpıcı detaylar da gelmeye başladı. Gönen'in intihar girişiminden sonra pişman olduğu ve yardım istediği ortaya çıktı.

CAM PARÇALARIYLA BİLEKLERİNİ KESTİ

Antalya Yüksek Güvenlik Cezaevi'nde 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağını kırdıktan sonra cam parçalarıyla bileklerini kesti.

GARDİYANLARI ÇAĞIRDI

Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise hafif kesik oluşan Gönen kan kaybetmeye başladı. Tek kişilik odada kalan Gönen, acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdı.

İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen, yolda yaşamını yitirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

177 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

OPERASYON

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında İlker Gönen'in de yer aldığı 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı.

İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti!
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Mahkuma , metal bardak dururken CAM BARDAK MI verilir . Çok anlamsız ... Gene oh olmuş diyenler var . Aslında onlar için ölüm kurtuluş . O şahsiyetsizi yaşatacaksın ki HER GÜN ÖLSÜN .

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Odasında çatal kaşık bıçak seti de varmiydi

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Sadece guluyorum anlayan anlar zaten ??

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Kucucuk bedenlere hic acimadan yok edenlerin kurtuluslari bu kadar kolay olmamali...

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

Attesı bol olsun awk evladının

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıferhat toraman:

cezaevinde cam bardak olmaz heleki hücre mahkumuna kasıtlı olan bişi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Acaba hangi Ülkeye gitmiş? :DDDD :DDD

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ateşi bol olsun

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

Elleri Dert görmesin, bu kadar çabuk kurtuldu ? Sanmıyorum esas hesap azap şimdi başlıyor...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gerçekten suçluysa, gerçek suçlulara acımıyorum...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.