İlk duruşması görülen 999 kişinin zehirlendiği 'döner skandalı' davası ertelendi

Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nın ilk 4 günü tavuk döner satarak 999 kişinin zehirlenmesine sebep olan tutuklu işletme sahibi ve döner ustası ilk kez hakim karşısına çıktı. Yapılan analizlerde dönerde çok sayıda tehlikeli bakteri tespit edilirken tutuklu sanıklar, "Tavuktan çıkan bakteriler, ürünü aldığımız şirketin sorunudur" dedi. Ayrıca tutuklu işletme sahibi, oğlu ve bir çalışanının da zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Adnan Caddesi'nde bulunan işletmede Ramazan Bayramı'nın ilk 4 günü olan 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde tavuk döner yiyen 999 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk dönerden alınan numunenin test sonuçları olumsuz çıkmış ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenmişti. İşletme mühürlenmiş, işletme sahibi Emrah T. ve döner ustası Kamil Y. ise tutuklanmıştı.

"999 kişi hastaneye başvurdu"

İddianamede olayın detayları ortaya çıktı. İşletmeden tavuk döner yiyen toplam 999 kişinin hastaneye başvurduğu, bu şekilde rahatsızlanan 341 kişinin kolluk birimine ve cumhuriyet başsavcılığına müracaat ettiği, 287 kişinin dosya kapsamında şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisi Emrah T. ile döner ustası Kamil Y.'nin satışa sunulacak tavuk döner cinsi gıda maddeleri için gerekli olan tavuk etleri Damla Piliç isimli iş yerinden temin ettikleri, ürünleri soslayarak satışa sunulmak üzere pişirilmesini birlikte yaptıkları belirtildi.

Tavukların son kullanma tarihi 3 Nisan

Yapılan soruşturma kapsamında, işletme sahibi Emrah T. ile döner ustası Kamil Y.'nin dönerlerde kullanılan tavuk etlerini "Damla Piliç" isimli firmadan temin ettiği ve bu etleri Ramazan Bayramı öncesi, 29 Mart'ta toplu şekilde soslayarak dinlenmeye bıraktıkları tespit edildi. Etlerin son kullanma tarihinin 3 Nisan olduğu, ancak soslu etlerin 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde pişirilerek satışa sunulduğu aktarıldı.

"Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun değil"

Olayın ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede yapılan denetimde alınan numuneler, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz edildi. Analiz sonucunda döner örneklerinde Bacillus cereus, koagülaz pozitif staphylococcus, listeria monocytogenes ve salmonella spp bakterileri tespit edildi. Numunelerin, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Sosta bekletilen tavuk eti zehirlemiş

Gıda Mühendisi bilirkişinin 28 Nisan tarihli raporuna göre; olayın Ramazan Bayramı dönemine denk gelmesi nedeniyle tavukların önceden alınıp toplu şekilde soslandığı, 2-3 gün boyunca bekletildiği ve bu durumun ciddi bir hijyen riski meydana getirdiği ifade edildi. Raporda, etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi ve hijyen kurallarına uyulmamasının, gıda zehirlenmesine yol açtığına dikkat çekildi. Tavuk etlerinin toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bekletilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesi olayı zehirlenmenin tetiklemiş olabileceği ifade edildi. Mağdurlardan çoğunun sağlık durumlarının basit tıbbi müdahaleyle düzeldiği, ancak 7 kişinin durumunun daha ağır olduğu ve bu kişilerin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

1,5 yıldan 8 yıla kadar hapis talebi

'İnsanların hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozuk veya zararlı gıda satma' suçundan 1,5 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılmaları istenen sanıkların ilk duruşması Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve mağdurlar katıldı.

Mallar, gönderen şirket tarafından sıkıntılıdır

Suçlamaları kabul etmeyen işletme sahibi Emrah T., "Ramazan ayı boyunca kapalıydık. Arefe günü siparişlerimiz geldi. Bayramın 1. ve 2. günü gelen tavuk etlerini kullandık. Biz ürünlerimizi günlük olarak kullanıyoruz. Sipariş ettiğimiz tavuk eti, gönderen şirket tarafından sıkıntılıdır. Hastaneye kaldırılanlar arasında oğlum ve çalışanım da vardır. Kasıtlı olarak bir şey yapmadım. Gelen mallar 10 gün içinde tüketilir, son kullanım tarihleri 10 gündür. Biz tamamen karşı tarafın mağduruyuz, suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Tavuktan çıkan bakteriler ürünü aldığımız şirketin sorunudur"

Döner ustası Kamil Y. ise "Biz ürünleri günübirlik hazırlarız. İnsanlara zarar verecek şekilde bir unsurumuz olmadı. Ürünler bozulmasın diye soğuk hava deposuna koyarız. Ortam hijyenik ve temizdir. Tavuktan çıkan bakteriler ürünü aldığımız şirketin sorunudur. Suçsuzum tahliyemi isterim" şeklinde konuştu.

"İş yerine yapılan denetimlerde herhangi bir hijyen sorunu tespit edilmedi"

Savunma yapan sanık avukatı, "İş yerinde yapılan denetimlerde kullanılan ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçmediği tespit edilmiştir. İş yerine yapılan denetimlerde herhangi bir hijyen sorunu tespit edilmedi. Sos meselesinde herhangi bir aykırılık yoktur. Müvekkillerimin herhangi bir kastı ve eylemi yoktur. Müvekkilimin oğlu ve çalışanı da zehirlenmiştir. Müştekilerin zararını gidermek uzlaşma ve tazminat ile olur, tutukluluk ile olmaz. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"2 gün yoğun bakımda kaldım"

Durumu ağır olan müştekilerden Birsel Akkol, "Bayramın 3. günü kızımla tavuk döner yedik. Ertesi gün işe gittik ancak 03.00'da sancılarım başladı. İş yerinde gözlerim karardı. 2 gün yoğun bakımda kalıp ilaç tedavisi yaldım. 12 gün işe gidemedim. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"3 gün yoğun bakımda, 12 gün ise izole odada kaldım"

O süreçte durumu ağır olan Semanur Gözüm, "Bayramın 1. günü arkadaşımla döner alıp yedik. Arkadaşıma bir şey olmadı ama ben de kusma ve ishal başladı. Ateşim çıktı ve kötüleştim. 3 gün yoğun bakımda, 12 gün ise izole odada kaldım. Psikolojik olarak kötü etkilendim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ