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İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Seattle-İstanbul seferi sırasında kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybetmesi üzerine uçağı New York'a ikinci pilot ile yardımcı pilot indirmişti. O anlar, ikinci pilotun Boston Hava Trafik Kontrolörüne söylediği "Başlangıçta üç pilotumuz vardı ancak kaptanlarımızdan birini kaybettik" sözleriyle yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde, THY'nin TK-204 sefer sayılı TC-LGR kuyruk tescilli Seatle- İstanbul seferini yapan Airbus A350 uçağının kaptan pilotu sefer esnasında aniden bayıldı. Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan hayatını kaybetmişti.

İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik

UÇAĞI YARDIMCI PİLOT İNDİRMİŞTİ

Bunun üzerine uçağın ikinci pilotu, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve New York Havalimanı'na acil iniş yapacağını deklere etti. Pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybetmesinin ardından uçağın ikinci pilotunun, hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, "Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik. Şu an Jonh F. Kennedy'ye yöneliyoruz" sözleri kayıtlara geçti.

İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Türk Hava Yolları Havacılık New York İstanbul 3-sayfa trafik Güncel Dünya Pilot

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