İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı. Saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

"ASIL HEDEFİM KARAKOL DEĞİLDİ"

Olayın yankıları sürerken, saldırgan Bigül'ün ifadesinde, ilk hedefinin karakol olmadığını, ancak son anda kararını değiştirdiğini söylediği öğrenildi. Pişman olduğunu belirten Bigül, "Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum" dedi.

SOSYAL MEDYASI İNCELENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bigül'ün sosyal medya hesapları incelendi. Yapılan incelemede, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin içeriklere ulaşıldı. Evde yapılan aramada da silahla eğitim görüntüleri ve bıçak koleksiyonuna dair kayıtlar bulundu.

"SİLAHLARA MERAKLIYIM"

Bigül, ifadesinde küçük yaşlardan itibaren silahlarla ilgilendiğini anlattı:

"Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. Babamla havalı tüfekle şişelere ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim, poligonda atış yaptım. Silahlara meraklıyım."

Ayrıca internette DEAŞ eylemlerini izlediğini ve örgüt liderlerinden Ebubekir el-Bağdadi'nin konuşmalarını dinlediğini söyledi.

"BARA SALDIRMAYI DÜŞÜNDÜM"

Sabah'ta yer alan habere göre Sorgusunda İzmir Fuarı'na ya da bir bara saldırı yapmayı düşündüğünü belirten Bigül, son anda karar değiştirerek evinin yakınındaki karakolu hedef aldığını anlattı. Saldırı öncesi otomatik av tüfeğini, mermileri ve el yapımı patlayıcıları hazırladığını aktardı.

Bigül, patlayıcıları torpillerden ve çelik bilyelerden yaptığını, sustalı bıçak ile ilk yardım malzemelerini de çantasına koyduğunu ifade etti.

"APARTMANDAN ÇIKINCA KARAR VERDİM"

Olay günü yaşadıklarını anlatan saldırgan, "Babam uyanmasın diye evden çıktım. Apartmanda birkaç dakika bekledikten sonra geri dönmeyeceğimi anladım. Karakola gidip bahçedeki polis memurlarına ateş ettim" dedi. Çatışma sırasında el yapımı patlayıcıları da fırlattığını söyledi.

"PİŞMANIM"

Bigül, çatışmada vurulduğunu, daha sonra bilinçli ateş etmediğini belirterek, "Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül tarafından 8 Eylül'de polis merkezine pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. İlk etapta 18 yaşındaki küçük 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. Daha sonra geriye kalan 11 şüpheliden aralarında Eren Bigül ile babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı. 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.