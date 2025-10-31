İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıda, kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı, araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, olaydan önce herhangi tartışma yaşanmadığı, saldırganın bir anda harekete geçtiği ve otobüsteki diğer yolcular tarafından müdahale edilerek durdurulmaya çalışıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Sazlıbosna yolu seyir halinde olan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktığı aktarılmıştı. Yolculardan biri, bıçakla 2 vatandaşı birden yaralamış, olaya müdahale etmek için sürücü koltuğundan kalkan İETT şoförü de bıçaklanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 65 yaşındaki Kazım Özturlay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenilmişti. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.