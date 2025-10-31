Haberler

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırı, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olaydan önce herhangi bir tartışma yaşanmadığı, saldırganın bir anda harekete geçtiği ve otobüsteki diğer yolcular tarafından müdahale edilerek durdurulmaya çalışıldığı görüldü.

  • İETT otobüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.
  • Saldırgan, otobüsteki yolcular tarafından müdahale edilerek durdurulmaya çalışıldı.
  • Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıda, kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı, araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, olaydan önce herhangi tartışma yaşanmadığı, saldırganın bir anda harekete geçtiği ve otobüsteki diğer yolcular tarafından müdahale edilerek durdurulmaya çalışıldığı görüldü.

İETT otobüsündeki dehşet kamerada

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Sazlıbosna yolu seyir halinde olan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktığı aktarılmıştı. Yolculardan biri, bıçakla 2 vatandaşı birden yaralamış, olaya müdahale etmek için sürücü koltuğundan kalkan İETT şoförü de bıçaklanmıştı.

İETT otobüsündeki dehşet kamerada

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 65 yaşındaki Kazım Özturlay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenilmişti. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

İETT otobüsündeki dehşet kamerada

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Maalesef anormal bir toplumuz.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

arkadaş toplum ile alakası yok darp 3 yıl yatarı yaralama 5 yıl yararı öldürme müebbet de o sabah herşey biter bu olaylar yasalar ile alakalı 2 yılın yatarı yok ölüm tombala da sürpriz çıkıyor

yanıt11
yanıt0
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

sürekli zamlar emeklilerin psikolojisini bozuyor devlet bir an fiyatlara müdahale etmeli yoksa her geçen gün halkin akıl sağlığı bozuluyor marketlere kayyum atanmalı hükumet halkin refahını artırmak iicn seciliyor ihracat rekorları kırmak için değil

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Kısas dışında Adadet Yalan.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

2 yıl ceza alırsan serbest dersen suc artar ölüm arada bir sürpriz infaz yasası cıktıgında herkes izledi başına gelene kadar da izleyecek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.