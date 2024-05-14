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İçişleri Bakanı: Metin Singer'in önderlik ettiği organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonlarında Metin Singer'in liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 15 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ve sahte pasaport ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-44" operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Edirne Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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