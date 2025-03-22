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Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere getirileceği Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ile ilgili yöneltilen suçlamalar konusunda emniyetteki ifadesi sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı soruşturmasındaki sorgusu sürerken Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde alarm durumuna geçildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Savcılık kaynakları, Ekrem İmamoğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam 21:00 saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceğini belirtiyor. Bu doğrultuda, İmamoğlu'nun ifade verdiği günlerde, belediye operasyonlarıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı günlerde olduğu gibi adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde polis bazı noktaları bariyerlerle kapattı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Veriyor: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA İFADESİ SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Kent Uzlaşısı" ile "Medya AŞ" başta olmak üzere bazı iştiraklerine yönelik ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları yöneltilen Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'te ifadesi alındı. İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ile ilgili yöneltilen suçlamalar konusunda ise emniyetteki ifadesi sürüyor.

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İMAMOĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, "Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Veriyor: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

"BUGÜN 21:00 GİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Soruşturma Kapsamında İfade Veriyor: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıHaydo:

Türk Milleti sandığı bekliyor…

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Bırak şimdi kent uzlasisini apoyla uzlasmaniz nasıl gidiyor apoyla uzlaşmanın yanında kent uzlasisinin lafımı olur devlet aklı var devlet ne akıl ama

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Haber YorumlarıRevolver:

pkk ile iş tutanlar.. hergün ofislerinde demlenenler, apo yu meclise davet edenler imamoğlunu pkk ya destek olmakla suçluyorlar.. yatacak yeriniz yok..

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Zalimin zulmü varsa garibin de Allah'ı var.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Saçmalardan seçmeler bugun imrali ile görüşenler de içeri alınsın o halde korkunun ecele faydası yoktur kaybedeceksiniz

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Haber YorumlarıTim Cahill:

Apoyla işbirliği yapanların yanında Kent ulaşısı masum kalır

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Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

peki akepeli bir isme neden soruşturma açılmıyor çünkü bunlar çalmakta ustalaşmış

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Haber YorumlarıRevolver:

ilk günden beri imamoğlunu kıskandı. devletin tüm gücünü kullandı seçimi iptal etti yine yenemedi. halkın inamoğlu sevgine karşı açılmıştır bir savaştır bu.. tüm şehirler ayakta destek veriyor.. trabzon, rize, konya, batman, bursa, adana, tüm üniversiteler ayakta.. yandaş basın bunların haberini bile yapmıyor

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu ne yaman celiski baska suclular halktan korunur imamoglunu halk savunuyor iddia makami ise halka sana karsi suc isledi diyor halk inanmiyor imamogluna yapilani protesto ediyor boyle sucluluk kimin elien gecer varmi icinizde boyle bir suclu iktidar suclu diyor

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Yerlere Mayin Dosememislerse Cok da Ciddi Durm Yok..

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