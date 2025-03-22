Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı soruşturmasındaki sorgusu sürerken Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde alarm durumuna geçildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Savcılık kaynakları, Ekrem İmamoğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam 21:00 saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceğini belirtiyor. Bu doğrultuda, İmamoğlu'nun ifade verdiği günlerde, belediye operasyonlarıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı günlerde olduğu gibi adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde polis bazı noktaları bariyerlerle kapattı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA İFADESİ SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Kent Uzlaşısı" ile "Medya AŞ" başta olmak üzere bazı iştiraklerine yönelik ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları yöneltilen Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'te ifadesi alındı. İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ile ilgili yöneltilen suçlamalar konusunda ise emniyetteki ifadesi sürüyor.

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İMAMOĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, "Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.

"BUGÜN 21:00 GİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.