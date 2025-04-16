HSK Müfettişi Bıçakla Yaralandı, Sanık Tutuklandı

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralamaktan tutuklanan şahsın yargılanmasına başlandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berat Çingay ile taraf avukatları katılırken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan katılmadı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, sanık Çingay'a söz verdi. Geçmişte Elazığ'ın Keban ilçesindeki adliyede Aslan'la bir süre beraber çalıştıklarını ifade eden sanık Çingay, "Çalışırken problemler yaşadık, kendisine bir miktar borcum vardı. Elinde tesbihle bana 'Sen neden borcunu ödemiyorsun?' dedi. Ben de kendisine sinirlendim, mobinglere dayanamayarak istifa ettim. Ardından KPSS'deki başarımdan dolayı HSK'ya atandım. Aslan'ı gördüm, ağzında sigarayla beni karşıladı. Ben de sinirlendim, korkutmak amacıyla mutfaktan bıçak aldım. Gaipten sesler duydum, kendisine yaklaşarak bıçağı omuriliğine doğru salladım, felç kalsın istedim" dedi.

"Amacım öldürmek olsaydı arkadan ciğerlerine bıçağı savururdum"

Müşteki Aslan'ın elinde silah olduğunu düşündüğünü öne süren Çingay, "Beni vuracak sandım. Aslan yere düşünce ben de bıçağı bıraktım. Kendisini felç bırakmak istedim. Amacım öldürmek olsaydı arkadan ciğerlerine bıçağı savururdum. Adam öldürmek kolay değil ama ciğerlerine bıçak darbesi vurarak ciğerlerini söndürebilirdim. Öldürme kastım yoktur" diye konuştu.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Çingay'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 22 Ekim 2024'de saat 13.00 sıralarında HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladı. Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çingay ise emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olaydan 2-3 ay önce HSK binasının asansöründe müştekiyle karşılaştığı, müştekiye Keban Adliyesi'nde daha önce çalışıp çalışmadığını sorduğu ve müşteki hakkında araştırma yaptığı, yine el konulan telefonu incelendiğinde müştekinin ismini Google'dan aradığının belirlendiği belirtilen iddianamede, Çingay'ın müştekinin fotoğrafını telefonuna kaydettiği, hatta müştekinin eşinin adını da arattığı, bu haliyle şüphelinin müştekiye yönelik saldırısını gerek açık kaynak araştırması ile gerekse müştekiye HSK binasında kalıcı olarak çalışıp çalışmadığını sorarak olayı tasarladığı belirtildi. İddianamede, "Şüphelinin eyleminde sebat ve ısrar ettiği ancak araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle şüphelinin eylemine devam edemediği, öldürme kastının teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilmiştir. Aslan'a yönelik elinde silahtan sayılan bıçakla sinkaf ederek alenen hakaret ve tehdit edip müştekinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve tasarlayarak müştekiyi bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiğine dair şüpheli hakkında iddianame tanzimi için yeterli delil ve şüpheye ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıla kadar ve "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA