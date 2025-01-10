Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Hrant Dink Cinayetiyle İlgili Ogün Samast'ın Davası Zaman Aşımına Uğradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan Ogün Samast'ın davası zaman aşımı nedeniyle düştü. Mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın davası düştü

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Ogün Samast ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Dink ailesinin avukatları ile bazı sanıkların avukatların ise mahkemede hazır bulundu.

"Biz bu katilleri deşifre ettik"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ali Fuat Yılmazer, "Benim bu davada yargılanmam usulü olmuştur. Ogün Samast benim uğraşlarım olmasaydı yakalanmayacaktı, malum Samsun'da yakalandı. Bayrak asıyorlar Ogün Samast'a kahraman imajı veriyorlar. Bu imajı çizenler de belli ama şu an yoklar burada. Bu davanın hükümlüsü olmadılar. Biz yakalamaya çalıştık bu adamı ve biz bu katilleri deşifre ettik. Ben bunun cezasını, bu çeteyle uğraşmanın cezasını çekiyorum. Bir şeyi örtbas etmedim aksine müdahil olmasaydık her şeyi örtbas edeceklerdi" ifadelerini kullandı.

Samast beraatını istedi

Duruşmada son sözü sorulan Ogün Samast, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti. Diğer sanıklar da mahkemeden son sözlerinde beraatlarını istediler.

Ogün Samast'ın da arasında bulunduğu 7 sanığın davası düştü

Kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender'in davalarının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin de devamına hükmedildi.

2 sanığa müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanık Adem Sağlam'ı ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca sanık Sağlam hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak' suçlarından beraatına karar verdi.

Firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi 'müşteki' sıfatıyla, Ogün Samast ise 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Daha sonra İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti. Öte yandan, Samast'ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın 'anayasayı ihlal', 'belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in 'anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

Hrant Dink Cinayetiyle İlgili Ogün Samast'ın Davası Zaman Aşımına Uğradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
img

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
img

ABD, İngiltere ve İsrail aynı anda vurdu
img

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.