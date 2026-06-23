Bilirkişi 'Cinayet muhtemel' dedi, dosya 9 yıldır aydınlatılamadı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2017 yılında otomobilinin içerisinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Onur Sefer'in dosyasında aradan geçen 9 yıla rağmen sonuç alınamadı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 7 Mayıs 2017 tarihinde otomobilinin içerisinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Onur Sefer'in ölümüne ilişkin soruşturmada aradan geçen 9 yıla rağmen olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kim olduğu ortaya çıkarılamadı. Olayın ardından Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 savcı değişirken, aile dosyada kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirtti. Dosyada yer alan otopsi ve bilirkişi raporlarında ise olayın intihar olduğu yönündeki değerlendirmelerle çelişen çok sayıda bulgu bulunuyor. Raporlarda, Sefer'in vücuduna isabet eden mermilerin giriş noktaları, atışların bitişik atış mesafesinden yapılmış olması, araç içerisindeki kan lekelerinin konumu, Sefer'in bulunduğu pozisyon ile olay yerindeki fiziki bulgular arasında çeşitli uyumsuzluklar bulunduğu tespit edildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, mevcut delillerin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı ve olayın cinayet olmasının muhtemel olduğu yönünde değerlendirmeye de yer verildi.

"İntiharı destekleyici nitelikte olmadığı, olayın orijininin cinayet olmasının muhtemel olduğu"

21 Aralık 2020 tarihli bilirkişi raporunda "Cesedin araç içerisinde sol ön koltukta yatar pozisyonda bulunuş şekli, atışın yapıldığı 'Tüm bu gerekçelere dayanılarak ölümün orijininin intiharı destekleyici nitelikte olmadığı, olayın orijininin cinayet olmasının muhtemel olduğu ve araçta bulanan av tüfeğinin özellikleri dikkate alındığında söz konusu eylemin araç içerişinde ve özellikle sağ ön kapı açık iken gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilirkişi kanaatimi tensip makamınıza ait olmak üzere arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Sefer ailesi, dosyanın Hozat'tan alınarak Tunceli'ye devredilmesinin ardından yeniden umutlandıklarını belirtirken, son dönemde Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan ilerlemenin aile için umut olduğu ifade edildi. Ağabey Metin Sefer, geçen 9 yıllık süreçte savcıların değiştiğini, dosyanın bir türlü sonuçlandırılamadığını belirterek, kardeşinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını, katil ya da katillerin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

"Kardeşimi kimin öldürdüğünü öğrenemedik"

Ağabey Metin Sefer, "Kardeşim 6 Mayıs 2017'de evden çıkıp kız arkadaşının yanına gidiyor. Gidiş o gidiş. 7 Mayıs 2017'de arabanın içinde ölü olarak bulundu. Arabanın içinde silahla birlikte. Silah yanında dikey olarak duruyordu. Kendisi de oturur vaziyetteydi. Cinayet olduğu kesindi. Kardeşim vurulmuş, götürülüp Hozat askeri bölgesine bırakılmıştı. 9 yıl oldu, halen bir çözüm bulunamadı. 9 yıldan beridir Hozat'a gidip geliyoruz, savcılarımız değişti. 4 tane savcı değişti, 4'ü de 'bulduk, bulacağız' deyip tayinlerinin çıkmasını bekleyip gittiler. Yani 9 yıl boyunca biz Hozat'ın yolunda geldik, gittik, kardeşimi kimin öldürdüğünü öğrenemedik. Bu çok uzun bir süreç oldu. Artık katillerin yakalanmasını yeni bakanımızdan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcımızdan rica ediyoruz. Artık bizim gerçekten sabrımız kalmadı. Annem babam perişan, aile olarak perişan haldeyiz. 9 yıl uzun bir süre. Bizim için çok büyük bir süre geçti. Bu katillerin artık yakalanması gerek" dedi.

"Gülistan Doku olayı bir umut ışığı oldu bize"

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmelerin kendilerine umut olduğunu aktaran Ağabey Sefer, "9 yıldır bekliyoruz. Savcıların yanına geldik, gittik, bulduk, bulacağız derken Gülistan Doku olayı bir umut ışığı oldu bize. Dosyanın gidişatı bizim için de umut oldu. Çünkü işin içinde çok çirkin olaylar var. Artık biz de kardeşimin olayında kimlerin olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu dosya neden ilerlemiyor? Biz de artık gerçekten öğrenmek istiyoruz. Bizim dosyamız açık durumdaydı ama hiçbir ilerleme olmadı. Savcılarda hep değişiklik oldu tayinleri çıktı, öyle zaman geçirip gittiler. Tayini dolan savcı dosyayı diğer savcıya bırakıp gitti. Uzun bir süre böyle devam etti" şeklinde konuştu.

"Bizim de yeni savcımızdan dolayı umudumuz var artık"

Sefer, "Cumhuriyet Başsavcımızdan, Ebru Cansu'dan rica ediyoruz, bu duruma el atması gerekiyor. Bizim de yeni savcımızdan dolayı umudumuz var artık. Dosya da Tunceli'ye alındı. Şu anda dosyanın Tunceli'ye alınmasından dolayı umudumuz çok yüksek. Artık ailecek bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı