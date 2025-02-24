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'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi

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Malatya'da bir şantiyede 'horlama' meselesi nedeniyle işçiler arasında çıkan sopalı, taşlı kavgada 60 kişi birbirine girdi. Kavga sonucunda 15 kişi yaralandı.

Malatya'da eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan bir şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan 'horlama' meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.

'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi

60 İŞÇİ TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi

'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

birden askerlik günlerimi hatırladım ben sorun etmezdim ama bazı mallar adam horluyor diye uyandırırlardı o zamandan bu zamana bir şey değişmemiş yapacak bir şey yok bu dünya hem fani dünya hem mallı dünya

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