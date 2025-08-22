Hollandalı iki kardeş İstanbul'da otel odasında ölü bulundu

Hollandalı iki kardeş İstanbul'da otel odasında ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir otelde kalan Hollandalı baba, iki oğlu ile birlikte Taksim'de yemek yedikten sonra fenalaştı. Oğulları hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Fatih'te bir otelde kalan Hollandalı baba ve iki oğlu, iddiaya göre Taksim'de yemek yedikten sonra fenalaştı. Hollandalı iki çocuk hayatını kaybederken, baba ise hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'de yaşandı. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim'e giderek gezdi. Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam otele geri döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü.
Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine Taksim'de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de paniğe sebep oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.