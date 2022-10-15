HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü
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Ankara'da HDP milletvekillerini taşıyan araç, ticari taksi ile çarpıştı. Taksi şoförünün hayatını kaybettiği kazada 3 HDP'li vekil hafif yaralandı.
Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan araç, Soner Özenç (55) idaresindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürülen taksi şoförü Özenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HDP'Lİ VEKİLLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan 3 HDP'li vekilin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, HDP milletvekillerini taşıyan minibüsün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşte kazaya ilişkin görüntüler: