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HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

Ankara'da HDP milletvekillerini taşıyan araç, ticari taksi ile çarpıştı. Taksi şoförünün hayatını kaybettiği kazada 3 HDP'li vekil hafif yaralandı.

Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan araç, Soner Özenç (55) idaresindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürülen taksi şoförü Özenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölüHayatını kaybeden taksici

HDP'Lİ VEKİLLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan 3 HDP'li vekilin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, HDP milletvekillerini taşıyan minibüsün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte kazaya ilişkin görüntüler:

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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