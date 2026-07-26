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Hazar Gölü'nde gezi teknesi battı

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Elazığ’ın Hazar Gölü’nde gezi teknesinin batması sonucu biri çocuk 7 kişi cankurtaranlar tarafından sudan çıkartıldı.

Elazığ'ın Hazar Gölü'nde gezi teknesinin batması sonucu biri çocuk 7 kişi cankurtaranlar tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göle açılan bir gezi teknesi kıyıdan uzaklaştıktan bir süre motor kısmından aldığı su nedeniyle battı. Tekne içerisinde bulunan can yelekli biri çocuk 7 kişi büyük panik yaşarken, teknenin battığını gören cankurtaranlar hemen harekete geçti. Can kurtaranlar jetski ile olay yerine ulaşarak suya düşen vatandaşları kurtardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kontrolleri yapılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"Kayık suyun altında"

Olayı anlatan Hazar Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Mehmet Bahçeci, "Bugün Sultan Kayığıyla ada turu yapılırken, Sultan Kayığının motor tarafından su alması sebebiyle battı. Çok şükür canda bir şey yok. Kayıkta 6 yetişkin ve 1 çocuk misafirimiz vardı. Hepsi can yelekliydi. Buradaki cankurtaranlar tarafından kurtarıldılar. Tekrardan geçmiş olsun. Kayık şuan da suyun altında. Çok önemli değil, önemli olan canlardı. Onları da hızlı bir müdahaleyle kenara aldık. İki ayrı aileydi, hepsi can yelekliydi. Kayığın battığını hissettiğimizde hemen müdahaleler yapıldı. Hepsi suyun kenarına alındı. Çok şükür herkes iyi" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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