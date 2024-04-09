Hayvan Kaçakçısı Zehirli Yılana İntihar Etti

Güney Afrika'da polis tarafından yakalanan bir hayvan kaçakçısı, ev araması sırasında zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti.

Geçtiğimiz günlerde Tayland'dan Güney Afrika'ya kaçak hayvan sokmaya çalışırken yakalanan 28 yaşındaki Marius Joubert, polisin evinde yaptığı arama sırasında kendisini zehirli yılana ısırtarak intihar etti.

Güney Afrika polisi, evinde arama yaptığı sırada hayvanların aç olduğunu ve beslemek istediğini belirten Joubert, elini zehirli bir kobra yılanının bulunduğu kafese sokarak kendini iki kez ısırttı. Dakikalar içinde yere yığılan adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayvan kaçakçılarının oldukça ağır cezalandırıldığı Güney Afrika'da, şüpheli Joubert'in en az 25 yıl hapis ile yargılanmak üzere olduğu ve bu nedenle hapse girmek yerine intihar ettiği tahmin ediliyor.

Güney Afrika'da yılanın zehri için panzehir bulunmuyor

Olay sırasında görevli Polis Müfettiş Şefi Reinet Meyer, yaptığı açıklamada, Joubert'in karakoldan evine elleri kelepçeli olarak getirildiğini ancak evde birçok zehirli hayvan bulunması üzerine memurlara yardımcı olması açısından kelepçelerin çıkarıldığını ifade etti. Meyer, ayrıca Joubert'in kendisini Güney Afrika'ya yabancı bir tür olan Indochina tüküren kobra türü olan oldukça zehirli bir yılana ısırttığı ve ülkede bu yılan türünün panzehrinin bulunmadığını belirtti.

Evde 70'den fazla hayvan ele geçirildi

Polis ekipleri, Joubert'in evinde yaptığı aramada aralarında timsah, iguana, monitör kertenkele, tarantula, kirpi ve gelincik olmak üzere toplam 70 farklı hayvan ele geçirdi. Hayvanlar daha sonra Johannesburg Yaban Hayatı Hastanesi ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - JOHANNESBURG