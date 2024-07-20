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Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi

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Hatay'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para topladığı tespit edildi. Şüpheliye idari para cezası uygulanırken vatandaşlara ise bu tür kişilere para vermemesi yönünde uyarılar yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ; il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması, dilencilerin kontrol altına alınması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalarda yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para topladığı tespit edildi.

DİNİ VE MANEVİ DUYGULARI SUİSTİMAL

Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yakınlarını kaybetmiş vatandaşların dini ve manevi duygularını suistimal eden, şehir dışından gelen çoğunluğu yabancı uyruklu dilencileri tespit ederek gerekli yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerde, dilencilerin büyük miktarlarda para topladığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, dilencilerin deprem felaketinden sonra halkın dini duygularını sömürerek kolay para kazanmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kontrollerde, bazı dilencilerin yarım günden daha kısa sürede yaklaşık 3 bin TL gibi önemli miktarda para topladığı bilgisini paylaştı.

Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi

"BU TÜR KİŞİLERE PARA VERMEYİN"

Halkın bu tür kişilere para vermemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, dilenciliği meslek haline getiren bu grupların önüne geçilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı kararlı bir mücadele yürütülmeye devam edeceklerini söyledi.

Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi

Yabancı uyruklu dilenciye para cezası! Yarım günde 3 bin TL topladığı tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Hatay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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