Hatay'da Kuduz Vakası Sonrası Mahallelerde Tedirginlik

Hatay'da Kuduz Vakası Sonrası Mahallelerde Tedirginlik
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Hatay'da Kuduz Vakası Sonrası Mahallelerde Tedirginlik
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğinde tespit edilen kuduz vakası sonrası dört mahallede karantina uygulanmaya başlandı. Mahalle sakinleri, artan köpek popülasyonundan ve kuduz hastalığından dolayı tedirgin olduklarını ifade ederek yetkililerden çözüm bekliyor.

Hatay'da sokak köpeğinde ortaya çıkan kuduz vakası sonrası karantina uygulanan 4 mahallede yaşayan vatandaşlar, tedirginlik yaşadıklarını belirterek sokak köpeklerine çözüm istediler.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alınmıştı. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü Mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması devam ederken mahalle, sakinleri sayıları oldukça fazla olan köpeklerden dolayı tedirgin ve korktuklarını söyledi.

"Sahilde yürümek istiyoruz ama köpeklerin saldırmasından dolayı yürüyemiyoruz ve korkuyoruz"

Sahilde köpeklerin saldırmasından korktukları için yürüyemediklerini ifade eden Kader Tokmak, "Sosyal medyadan kuduz vakası olduğunu öğrendik. Son dönemde köpekler yaygınlaştı. Her 3 adımda bir köpekleri görüyoruz. Sahilde yürümek istiyoruz ama köpeklerin saldırmasından dolayı yürüyemiyoruz ve korkuyoruz. 3 ay önce 70 yaşındaki annemin bacağını köpek ısırdı. Karantinaya alındı mahalle ve o da korkutuyor. Yetkililerden önlemlerini alsınlar. Hayvanlar toplanacaksa veya aşısı yapılacaksa onları yapsınlar. Kuduza karşı bunları yapsınlar. Çünkü korkuyoruz" dedi.

"Mahallede kuduz vakası var, küçük çocuklar için korkuyoruz ve tedirginiz"

Mahalledeki kuduz vakası nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Behçet Arslan, "Mahallede kuduz vakası var. Küçük çocuklar için korkuyoruz ve tedirginiz. Kuduz köpeklerden korkuyoruz. Belediyelerin köpekleri toplaması gerekiyor. Burada köpek çok var" şeklinde konuştu.

"Kuduz olayından dolayı tedirginiz ve evdeki kapıları köpeklerden dolayı kapatıyoruz"

Bölgede ortaya çıkan kuduz vakası sonrası tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Nedim Doğru, köpekler için yetkililerden çözüm talep ederek, "Bizim mahallede köpekler çok görülüyor. Mahallenin her sokağında her yerde çok köpekler var. Kuduz vakasını olduğunu duydum. Kuduz olayından dolayı tedirginiz. Evdeki kapıları köpeklerden dolayı kapatıyoruz. Korkuyoruz ve çocuklarda tedirgin oluyor. Yetkililerin köpeklerle ilgilenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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