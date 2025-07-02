Hatay'da Doğum Sırasında Genç Anne Hayatını Kaybetti

Hatay'da Doğum Sırasında Genç Anne Hayatını Kaybetti
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Hatay'da Doğum Sırasında Genç Anne Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, doğum esnasında fenalaşan 25 yaşındaki Şerife Çizmeli hayatını kaybederken, bebeği sağ olarak dünyaya geldi.

Hatay'da doğum esnasında fenalaşan genç kadın hayatını kaybederken, evladı yaşama tutundu.

Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı. Doğum gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç anne hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu. Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Doğum esnasında vefat eden kadının ailesi büyük üzüntü yaşadı. Çizmeli, Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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