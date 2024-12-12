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Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

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Hatay'da yakınları tarafından haber alınamayan anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Baba ise hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da yakınlarının haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

ANNE VE 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Kahreden olay, İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
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