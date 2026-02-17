Haberler

Aile boyu dadandılar! 1.2 milyonluk makyaj malzemesi çaldılar

Aile boyu dadandılar! 1.2 milyonluk makyaj malzemesi çaldılar
Güncelleme:
Hatay'da bir aile, 3 ay içinde farklı zamanlarda girdiği bir kozmetik marketinden toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde makyaj ve bakım malzemesi çaldı. Çiftin kız çocuğu serbest bırakılırken anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne, baba ve kızı, bir kozmetik zincir marketinin 3 farklı mağazasında 3 ay içinde hırsızlık yaptı.
  • Şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL değerinde kozmetik ürün çaldığı tespit edildi.
  • Anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi, kızları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne-baba ve kızı, bir kozmetik zincir marketine ait 3 farklı mağazada 3 ay içerisinde çeşitli hırsızlıklar yaptı. Farklı şubelerde yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldu.

AİLE BOYU HIRSIZLIK

Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve gözaltına alındılar.

1 MİLYON 200 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALDILAR

Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

ANNE-BABA TUTUKLANDI, KIZLARI SERBEST

Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

