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Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava

Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı iddia edilen yasa dışı bahis çetesi hakkında iddianame düzenledi. 250 şüphelinin olduğu iddianamede, aralarında Falyalı'nın eşi Özge Taşkeser Falyalı'nın da bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İddianame, Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı şikayetçi olarak yer aldı. Suç örgütü yöneticisi 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ettikleri ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları' tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı. İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği belirtildi.

SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AKLANDI

İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri bilgisine yer verildi. Böylece söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı tespit edildi. Suça konu hesapların birbiri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkilerinin bulunduğu, bu transferlerin tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği, hesapların kısa zaman aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı ifade edildi. Söz konusu işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı belirlendi. Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açan Falyalı'nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer verilen iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği anlatıldı. Suç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve yasa dışı şans oyunlarından elde edilen suç gelirlerinin, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye'de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı ifade edildi.

51'ER YIL 9'AR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ortadan kalktığı; ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir' düzenlemesine göre, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirildi. Sanıklara 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu. Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın ilk duruşması 19 Aralık'ta görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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