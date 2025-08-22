Tadilatını yaptığı evde göçük altında kaldı

Almanya'dan memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine dönen Cuma Damar, evinin tadilatını yaparken duvarın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya'dan gelerek memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde aldığı evde yaşamaya karar veren gurbetçi, tadilatını yaptığı evin yıkılması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Cuma Damar, memleketi Halfeti'de bir kısmı sular altında kalan eski bir ev satın aldı. Memleketine dönüş yaparak Halfeti'de yaşamak için hazırlıklara başlayan gurbetçi, işe ilk olarak evinin tadilatını yaparak başladı.
İddiaya göre, öğle arası 2 işçiyi yemeğe gönderen Damar, eline elektrikli kırıcıyı alarak duvarı kırmaya çalıştı. Kırıcının darbelerine dayanamayan duvar, şahsın üzerine devrildi. Yemekten dönen işçiler yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar'ı çıkaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Damar'ı göçüğün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

