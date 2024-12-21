Üye Girişi
Haberler
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı

TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Özlem Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm" ifadesini kullandı.

TSK'yı DEAŞ terör örgütüne benzettiği için hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi. Tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri süren Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

"DEDEMİN DEDESİ ÇANAKKALE ŞEHİDİDİR"

Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm." ifadesini kullandı. Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.

YANLIŞ ANLAŞILMAMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM

Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti. Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

"Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi. Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi. Hakimlik, şüpheli Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Yönetim toplandı! İşte çıkan karar
img

İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
img

Özgür Özel'den kurmaylarına Özlem Gürses talimatı!
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.