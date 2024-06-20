Hakkari'de bir evde kadın ve erkek cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri; Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı.

CİNAYET SONRASI İNTİHAR ŞÜPHESİ

Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenildi. İddiaya göre ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eve gelen sağlık ekiplerince hayatlarını kaybettikleri belirlenen Fatma Bezen ile Muhammet Uzun'un cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.