Hakkari'de sağanak yağışlar sonrası iş yeri sular altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağışlar sonrası bir iş yeri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede sağanak yağış, heyelan ve sel uyarıları yaparken, sağanak yağıştan dolayı ilçeye bağlı köyler ve mahalleler sular altında kaldı. Yağış sonrası ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Kemal Kayak isimli esnafa ait giyim mağazası sular altında kaldı. İş yeri sahibi Kemal Kayak, su tahliyesini ve zarar gören elbiseleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkartmaya çalıştı. Kayak, "Günlerdir ilçede yoğun yağışlar var. Hayat durma noktasına gelmiş durumda. Bugün de bizim iş yeri tamamen sular altında kaldı. Maddi zarar çok büyük. Su tahliyesini ve elbiselerimizi çıkarıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. - HAKKARİ