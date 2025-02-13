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Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı

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Kaliforniya'daki bir Taco Bell restoranında, bir güvenlik görevlisi işletmeden ayrılmayı reddeden bir kadın müşteriyi tokatladı. Olay, müşterinin siparişini girmeye çalışırken yaşandı. Güvenlik görevlisi, kadının yanına giderek yüzüne sert bir tokat attı. Olayın ardından kadın, şaşkınlık içinde restorandan çıkarıldı.

Kaliforniya'daki bir Taco Bell restoranında güvenlik görevlisi, işletmeden ayrılmayı reddeden bir kadın müşteriyi tokatlarken kameralara yakalandı.

Görüntülerde, Los Angeles'taki şubede kadının, güvenlik görevlisinden uzaklaşarak self-servis kiosktaki siparişini girmeye çalıştığı görülüyor. İri yapılı erkek güvenlik görevlisi doğrudan müşterinin yanına giderek yüzüne sert bir tokat atıyor.

Viral videoyu kaydeden Alejandro Sanchez, SWNS'ye yaptığı açıklamada, "Güvenlik görevlisi kadına çıkmasını söylüyordu ama kadın yemek sipariş ettiği için gitmek istemedi. Sonra görevli kontrolden çıktı ve kadın çılgına döndü" dedi.

"Kadına çok sert vurdu. Çok çılgıncaydı. Herkes şok oldu" diye ekledi.

Tokat sonrası genç görünümlü müşteri, şaşkınlık içinde yüzünü tutarak güvenlik görevlisinden uzaklaşıp kantin bölümünün diğer ucuna gitti. Super Bowl yayını yapan televizyonun altında duran kadını takip eden görevliyle aralarında gergin bir konuşma geçtikten sonra, kadın restorandan çıkarıldı.

Bu Taco Bell şubesinin müdavimi olan Sanchez, "Buradan birkaç blok ötede Skid Row var ve çok fazla trafiği var" diyerek, olayın kadının "evsiz" görünmesi nedeniyle başlamış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Sanchez, restoran çalışanlarının tokattan çok, kendisinin olay anını kaydetmesiyle ilgilendiklerini söyledi.

Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı

Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı

Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı

Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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