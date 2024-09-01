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Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi

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Beyoğlu'nda ünlü gurme Vedat Milor'un içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Milor kazayı yara almadan atlatırken, şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası açıklama yapan Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda içinde Vedat Milor'un bulunduğu araç kazaya karıştı. Vedat Milor, otomobilin hava yastıklarının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu.

VEDAT MİLOR, KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek eleştirmeni ve televizyon programcısı Vedat Milor'ün içinde bulunduğu olduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Milor, hava yastıklarının açılması sayesinde kazada yara almazken, şoför hafif yaralandı. Vedat Milor, kazanın ardından bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi

"EMNİYET KEMERİ TAKMASAM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Vedat Milor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sola hatalı dönüş yapan sürücü (beyaz araç) kazaya neden oldu ve yüzde 100 haksız olduğunu kabul etti. Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Beyin bir eli ciddi hasar gördü.

Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi

"DÜZ GİTMESİ GEREKEN YOLDA ANİDEN DÖNDÜ"

Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek: Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı. Fakat sağ cebe girip sola dönmek yerine (ceptekilere sola dönüş kırmızı yanıyordu), cebe girmeden, düz gitmesi gereken yolda aniden sola döndü. Uygar ülkelerde bu tip trafik düzenlemeleri çok daha anlaşılır. Çünkü bu tip dönüşler öncesi yerde veya yol kenarında işaretler var. Sizi çok iyi yönlendiriyorlar.

Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi

"KAVŞAK DÜZENLEMESİNDE HİÇBİR STANDART YOK"

Bizde bu işaretler çizilmeye mi üşeniliyor yoksa ekstra masraftan mı kaçınılıyor bilmiyorum. Bu tip ceplerin sorun olması bir yana düzgün ve anlaşılır trafik düzenlemesi yok. İstatistik çıkarsak herhalde ülkemizde yüzlerce farklı kavşak düzenlemesi vardır. Bu konuda hiçbir standart yok. Örneğin kazaya neden olan arkadaş navigasyonu açık olduğu halde yanlış dönüş yapabiliyor. Elbette daha dikkatli olmalıydı ama bu kazada trafik ve yol düzenlemelerinin hiç mi payı yok?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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