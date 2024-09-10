Guns N' Roses Gitaristi Slash'in üvey kızının arkasında bıraktığı not yayınlandı

Guns N' Roses gitaristi Slash'in 25 yaşındaki üvey kızı Lucy-Bleu Knight'ın ölümüyle ilgili tam otopsi raporu yayınlandı. Knight, 19 Temmuz'da hidrojen sülfür zehirlenmesinden intihar ederek hayatını kaybetti.

Olay yerinde, ilk müdahale ekiplerine yönelik bir uyarı notu bulundu. Knight, "DİKKAT HAZMAT'I ARAYIN ÇOK ÜZGÜNÜM H2S GAZI ZEHİRLİ GİRMEYİN" yazarak ekipleri tehlikeli gaz konusunda uyarmıştı.

Raporda, Knight'ın teşhis edilmemiş ruh sağlığı sorunları olduğu ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi. Evde reçeteli ilaçlar bulunmasına rağmen, toksikoloji testleri son zamanlarda ilaç kullanmadığını gösterdi.

Knight'ın ölümünden sonra Instagram hesabından paylaşılan bir mesajda özür ve pişmanlık ifadeleri yer aldı. Ailesi, bu zorlu süreçte mahremiyet istedi.

Slash, üvey kızının ölümü nedeniyle bazı konser tarihlerini iptal etti. Olay, müzik dünyasında ve hayranlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.