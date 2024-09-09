Üye Girişi
Haberler

Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan "Anneyi susturdular" deyip isyan etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 20 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ailesini yayınına çıkartarak günlerce yayın yapan Didem Arslan Yılmaz, isyan etti. Ailenin her şeyi bilip sustuğunu söyleyen Arslan "Anne çok çarpıcı konuştu, anneyi susturdular. Yayın yasağı alındı, devam etseydik ne olur takdirinize bırakıyorum" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, isyan etti. Narin'in dün cansız bedeninin bulunmasının ardından yaşananlara isyan eden Yılmaz "Anneyi susturdular" dedi.

"ANNE ÇOK ÇARPICI KONUŞUNCA SUSTURDULAR"

Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in cansız bedeni bir çuvalın içinde dereye atılmış halde bulundu. Narin'in ölümü ülkeyi yasa boğarken Didem Arslan Yılmaz da peş peşe paylaşımlar yaptı. İlk paylaşımında "Aile biliyordu sustular. Yazıklar olsun" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Arslan daha sonra yaptığı paylaşımda "Narin'in annesi Yüksel hanım bize güvendi, sadece bizim canlı yayına katıldı ve çok çarpıcı konuştu. Anneyi sonra susturdular, yayın yasağı alındı. Eğer yayınlara devam etseydik ne olurdu, sizi takdirinize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan 'Anneyi susturdular' deyip isyan etti

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Didem Arslan Yılmaz Diyarbakır 3-sayfa Magazin Yaşam

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara su kesintisi sorgulama! 9 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? ASKİ su kesintisi nereden öğrenilir? Okullarda telefon yasak mı, lisede telefon yasak mı? Okula telefon getirmek yasak mı 2024? Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim? HAMSTER KOMBAT 9 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Okullar ne zaman açılıyor, ders saati ne zaman başlıyor? 2024 İlkokul, ortaokul ve lise saat kaçta başlayacak? 9 EYLÜL PAZARTESİ TRAFİK DURUMU İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç, hangi yollar kapalı? Son gelişmeler... İETT ÜCRETSİZ Mİ 9 EYLÜL? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz? İstanbul su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İSKİ su kesintisi nasıl öğrenilir? GELİN EVİ CANLI İZLE! 9 Eylül Pazartesi Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi son bölümde ne oldu? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Zeynep elendi mi?
title