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Güney Afrika'da midesinde çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunan kadın tutuklandı

Güney Afrika'da midesinde çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunan kadın tutuklandı
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Brezilya'dan gelen bir kadın, midesinde onlarca kokain kapsülü taşıdığı röntgen ile tespit edildi ve tutuklandı. Kadın, uyuşturucu paketlerini yutarak uçağa binmişti. İhbarda bulunan bir uyuşturucu kaçakçısı sayesinde, polis kadını pasaport kontrolünden geçerken yakaladı. Röntgen sonucunda midesindeki uyuşturucu kapsüllerini gören polis, kadını hemen hastaneye kaldırdı. Şu ana kadar 60'tan fazla uyuşturucu dolu kapsül çıkarıldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentine inen 30 yaşındaki bir kadın, midesinde onlarca "kokain kapsülü" taşıdığı röntgen sonucu ortaya çıkınca tutuklandı.

Kadın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'na giden bir uçağa binmeden önce uyuşturucu paketlerini yutmuştu. Uçaktaki bir uyuşturucu kaçakçısı hakkında alınan ihbar üzerine, polis kadını pasaport kontrolünden geçer geçmez yakaladı.

Havalimanında çekilen röntgen, midesindeki uyuşturucu stokunu ortaya çıkarınca kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Şu ana kadar 60'tan fazla uyuşturucu dolu kapsül çıkarıldı.

Ulusal polis sözcüsü Tuggeneral Athlenda Mathe, "Ekibimiz, uyuşturucu kuryesini pasaport kontrolünden geçerken hemen yakaladı. Derhal tutuklanıp yerel bir hastaneye götürüldü ve tıbbi röntgen, midesinde yabancı cisimler olduğunu doğruladı," dedi.

Mathe, "Şüphelinin vücudundan tüm şüpheli uyuşturucuları çıkarma işlemi zaman alacağından, uyuşturucuların değeri şu aşamada belirlenemez," diye ekledi.

Polis Genel Müdürü Fannie Masemola, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'ndaki suçluları ortaya çıkarmak için polisin gösterdiği çabaları övdü. Masemola, "Güney Afrika, suçlular ve uluslararası organize suç örgütleri için bir oyun alanı değildir. Suçlular için alanı daraltıyor ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz," açıklamasında bulundu.

Güney Afrika'da midesinde çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunan kadın tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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