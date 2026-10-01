Güllü davasında Tuğyan, 'Annem birazdan kendini atıyor' mesajını şaka olarak niteledi

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Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması devam ederken, Gülter, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin yaptığı savunmada, "Annemden nefret etmem" dedi.

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'e, Kervan Eminoğlu'na gönderdiği, "Annem birazdan kendini atıyor" şeklindeki mesaj soruldu. Gülter, mesajın şaka amacıyla gönderildiğini belirterek, "Dövme yaptırdım. Kervan, 'Kemiğin acımadı mı, çok güzel olmuş' yazdı. Anneme gösterdim. 'Benim dövmemi ayak bileğine yazdırdın. Onun bileğine mi yazdırdın' dedi. Ben de şakalaşmak amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Gülter'in avukatı ise Sultan ile Burçin arasındaki görüşmeye ilişkin delilin hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu görüşmeyle ilgili soru sorulmamasını talep etti.

Tuğyan Ülkem Gülter, daha önce verdiği polis ifadesi sırasında sakinleştirici iğne yapıldığını söyledi. Evdeki kameralarla ilgili de konuşan Gülter, mutfak ve salondaki kameraların telefon şarja takıldığında devre dışı kaldığını, kendisinin ise kameraların hiçbirini devre dışı bırakmadığını ifade etti.

Annesinden nefret etmediğini belirten Gülter, Bircan ile ilgili herhangi bir mesajlaşmasının olmadığını söyledi. Kervan Eminoğlu'na pencerenin fotoğrafını nerede olduğunu göstermek amacıyla gönderdiğini belirten Gülter, taziye için eve girmesiyle ilgili ise savcı ve polise önceden sorduğunu ifade ederek, "Taziye için girmek istedim. Sıkıntı olmayacağını söylediler, girdim" dedi.

Annesinin kendisine beddua etmediğini belirten Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Gülter ise, "Sen bazı yaptıklarından dolayı sana (Tuğyan) etmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Tuğyan Ülkem Gülter, uyuşturucuyla ilgili soruya da yanıt vererek, en son 7 yıl önce uyuşturucu kullandığını ve şu anda uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Sultan'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini belirten Gülter, annesini sandalyeye bağlama gibi bir şiddet geçmişinin bulunmadığını ifade etti.

Kader Tut: "Kaza veya intihar olduğuna asla inanmıyorum"

Duruşmada Güllü'nün kardeşi Kader Tut da beyanda bulundu. Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili konuşan Tut, "Tuğyan normal bir evlat değil. Eskiden severdim. Çınarcık'ta evli barklı biriyle beraber olana dek" dedi.

Kardeşi Güllü'nün Tuğyan yüzünden çok çektiğini öne süren Tut, "Üniversitede uyuşturucular, eve erkek atmalar" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını söyleyen Kader Tut, "Kaza veya intihar olduğuna asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tuğberk Gülter de beyanda bulundu

Duruşmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de annesine zarar veren herkesten şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu söyledi.

Tuğberk Gülter, olay günü kardeşinin kendisini arayarak "Annem düştü, annem düştü" dediğini aktardı. Çınarcık'a nasıl gittiğini hatırlamadığını söyleyen Gülter, hastanede polisin güvenlik kameralarını sorduğunu ve kendisinin telefondaki uygulamayı alarak polise verdiğini belirtti.

Annesinin sık alkol kullandığını söyleyen Tuğberk Gülter, zaman zaman halüsinasyon gördüğünü de öne sürdü. Bir keresinde annesinin olmayan bir yangın gördüğünü söyleyerek kendisini aradığını, eve gittiğinde ise herhangi bir yangın olmadığını ifade etti.

Tuğberk Gülter, daha önce annesinin düştüğünü de gördüğünü söyledi.

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'in kardeşine annelerinin küfürlü konuşup konuşmadığını sorduğu, Tuğberk'in ise "Evet, konuşurdu" dedi.

Duruşma, sanık ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı