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Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti

Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan aile katliamı yine kan dondurdu. Psikolojik sorunları olduğu söylenen Ahmet Demir önce eşi ve 4 çocuğunu öldürdü, sonrasında kendi yaşamına son verdi. Yaşanan korkunç olay sonrası Gülben Ergen üzerinden 'kan kokusuyla yaşıyoruz' diyerek isyan etti.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Yaşanan bu aile dramı herkesi derinden etkiledi.

Daha önce katıldığı bir programda 'Ben 20 sene dayak yiyen bir anneye şahit oldum. Çok çok ezildim. Gördüm annemi de dayak yerken perişan oldum' diyen Gülben Ergen yaşanan bu katliama sessiz kalmadı.

Ergen sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Ünlü şarkıcı 'Kan kokusuyla yaşıyoruz! Şiddet hızla yayılıyor! Şiddet normalleşiyor!' ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti

Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

Gülben Ergen Ahmet Demir Gaziantep Şahinbey Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

işte böyle olayların başımıza gelmesi sizin gibi zübbe sanatçılar yüzünden anlatacak çok şey var ama Terbiyem müsaade etmiyor

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