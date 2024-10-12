Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Yaşanan bu aile dramı herkesi derinden etkiledi.

Daha önce katıldığı bir programda 'Ben 20 sene dayak yiyen bir anneye şahit oldum. Çok çok ezildim. Gördüm annemi de dayak yerken perişan oldum' diyen Gülben Ergen yaşanan bu katliama sessiz kalmadı.

Ergen sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Ünlü şarkıcı 'Kan kokusuyla yaşıyoruz! Şiddet hızla yayılıyor! Şiddet normalleşiyor!' ifadelerini kullandı.