Greta Thunberg'in de Aralarında Bulunduğu 171 Aktivist İsrail'den Sınır Dışı Edildi

. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 aktivistin İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiği kaydedildi.

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 171 aktivistin İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiği kaydedildi. Sınır dışı edilenlerin Yunanistan, İtalya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Amerikan vatandaşları olduğu kaydedilen açıklamada, herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı iddia edildi. - TEL AVİV