Haberler

Greta Thunberg'in de Aralarında Bulunduğu 171 Aktivist İsrail'den Sınır Dışı Edildi

Greta Thunberg'in de Aralarında Bulunduğu 171 Aktivist İsrail'den Sınır Dışı Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin sınır dışı edildiğini açıkladı. Sınır dışı edilen 171 aktivist, Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildi.

. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 aktivistin İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiği kaydedildi.

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu 171 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 171 aktivistin İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiği kaydedildi. Sınır dışı edilenlerin Yunanistan, İtalya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Amerikan vatandaşları olduğu kaydedilen açıklamada, herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.