Beykoz Belediyesi davasında karar! Alaattin Köseler tahliye edildi

Aralarında görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 kişi tahliye edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alınan, ardından ise tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için mahkeme kararı çıktı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

27 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Alaattin Köseler, 27 Şubat'ta saat 04.00 gözaltına alınmıştı. Oporasyon sonucu gözaltına alınanlardan, "Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ü talimatlandırarak aynı firmalara ihale verdirdiği" suçlaması yöneltilen Köseler'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

FEZLEKEDE NELER VAR?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedilmişti.

Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilmişti.

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edilmişti.

67 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Fezlekede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.