Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan konser soruşturmasında 13 kişi gözaltına alınırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in operasyondan saatler önce yaptığı paylaşım gündem oldu. Gökçek'in X hesabından "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" mesajını paylaştığı görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserde idareyi 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğrattıkları belirtilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER

Soruşturma kapsamında şüpheliler; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketi sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketi sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm şirketi ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon şirketi ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm şirketi ortakları E.D. ve L.E. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

GÖKÇEK'TEN OLAY PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gece saatlerinde yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

"ANKARA'DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR"

Gökçek'in ABB'ye yönelik operasyondan saatler önce X hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

Gökçek'ten olay paylaşım! ABB'ye operasyonu saatler öncesinden duyurmuş

"BU OLAYIN DÜN ATTIĞIM TWEETLE İLGİSİ YOK"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptığı paylaşımın ses getirmesi üzerine yeni bir paylaşım daha yaptı. Gökçek "Ankara Büyükşehir de konser vurgunları ile operasyon yapılmış. Yapılması son derece doğal. Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok. O vurgun milyarlık vurgun. Duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. Skandalın patlamasına az kaldı" dedi.

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu

İkisi de çocuk! Okul önünde kan donduran cinayet
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

En son konuşması gereken değil.Hiç konuşmaması gereken zat yine sahnede....

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

senin triliyon değerindeki dinozor parkının hesabınıda soracaklarmı acaba

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf erdin:

hırsız suçunu bastırmak için şov yapıyor utanmadan ankarayı parsel parsel satan

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıümit eşref:

seni konuşturan sistemin ben taa. ... azcık şeref haysiyetin olsa kenarı çekilir sesini çıkarmazsın . Ama sizde utanma arlanma yok .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeniz memiş:

sıra Sanada gelecek bekle

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
