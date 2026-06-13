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Davul zurnayla boşanmayı kutladı, lokma dağıttı

Davul zurnayla boşanmayı kutladı, lokma dağıttı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 5 yıldır süren boşanma davasını kazanan Çisem Arkun, davul zurna eşliğinde kutlama yapıp lokma dağıttı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, anlaşmazlık nedeniyle açılan ve 5 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlandı. Mahkemenin boşanma kararı vermesinin ardından 39 yaşındaki Çisem Arkun, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

14 yıllık evliliğin resmen sona ermesiyle birlikte yeni hayatına adım atan Arkun, kararın ardından düzenlediği kutlamada çevredekilere lokma ikram etti. Davul zurna eşliğinde oynayan Arkun, uzun süren hukuki sürecin sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanmasının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kutlama, ilçe merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte Arkun, yeni bir başlangıcı kutladığını belirtti.

Gönen'de alışılmışın dışında gerçekleşen boşanma kutlaması, çevredeki vatandaşlar arasında da ilgi uyandırdı. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlama ve dağıtılan lokmalar, renkli görüntüler oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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