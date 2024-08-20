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Gittiği markette iç çamaşırını çıkarıp ekmek reyonuna atan sosyal medya fenomeni, büyük tepki çekti

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İngiliz sosyal medya fenomeni Chloe Lopez, iç çamaşırını uygunsuz yerlere bırakarak büyük tartışma yarattı. İspanya'da çeşitli yerlere iç çamaşırı bırakan Lopez'in eylemleri, bazılarınca eğlenceli bulunurken çoğunluk tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Ramazan Sahin:

Ondan sonra yok efendim git Iran da yaşa yok kadın hakları felan filan.

99
8
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Ahmet AKGÜL:

sapıklıktan ceza almayacak mı?? buda bir taciz.

95
4
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sedat :

Domuz hayvanı çağrıştı ben de sebepsiz yere. Ne alakası varsa artık.

60
3
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Alp null:

domuz eti yemenin sonuçları

35
5
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AKREP KRAL:

malmal

34
2
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ARSLANOĞLU Hakan:

Ekmek parasını nasıl kazandığının mesajını vermek istemiş.

31
2
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Alioz:

Bu kendini ne sanıyor. Sıradan ucuz bir arkadaş

17
2
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