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Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskını yaşandı.

Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi

GİRESUN - Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - 3. Sayfa

su baskını Duroğlu Giresun 3. Sayfa Haberler

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