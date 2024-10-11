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Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
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Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle başlayan skandalın ardından bugün İyi Parti Muğla milletvekili Metin Ergun'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ergun, Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalını konuşuyor. Onlarca şubesi olan restoran zincirinin hem köftesinde hem dönerin domuz eti kullanıldığının tespit edilmesinin ardından İyi Partili Metin Ergun gidip tepkilerin odağındaki restoranda yemek yedi.

'DOSTLARIMIZLA KÖFTECİ YUSUF'DAYDIK' PAYLAŞIMI

Neredeyse hiçbir şubesine tek bir müşteri uğramayan Köfteci Yusuf'a giden İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Konuya ilişkin Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ta yeni bir açıklama geldi. Yabancı bir firma olsalardı kendisine bu kadar kolay dokunulmayacağını öne süren Akkaş, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi. Yusuf nasıl ucuz satıyor? Arkadaşlar biz ucuz satmıyoruz. Diğerleri pahalı satıyor. Hiç maddi kazanç sağlamayacağımız bir şeyi ürüne katmak, mantıklı mı sizce? Böyle bir şey yok, asla yok" dedi.

BAKANLIĞI SUÇLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı listede yer alan ve ürünlerinde domuz eti olduğu tespit edilen ünlü köfte zinciri, iddiaları yalanlayarak topu bakanlığa atmıştı. Denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirten marka, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığını öne sürmüştü.

LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Bakanlık ise firmanın suçlamaları sonrası Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz ettiği kullanıldığını tespit eden raporun ardından, firmayı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine aldı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Köfteci Yusuf Sosyal Medya Milletvekili Metin Ergun İYİ Parti Politika 3-sayfa Gündem Yerel Medya Muğla

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Yorumlar (20)

Mevlüt:

Haber ler com'u kınıyorum. Yusuf milli sermayemizdir sürekli olumsuz haberleri yapıyorsunuz. Yusuf hep kötülüyorsunuz bu size ne kazandıracak

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Ahmet Toprak:

Kardeşim sizin amacınız nedir. Neden tetikçilik yapıyorsunuz. Yüzlerce mağazanın 2 sinde binde 1 domuz eti tespit edilmiş raporda. Tek merkezden kesim ve dağıtım yapan bir firma buna ihtiyaç duyarmı salak mı bu firma kendini batırsın. Ya Komploya aler oluyorsunuz yada sizi de birileri satın almış

84
28
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Labib abdalla:

Bunlar için fark etmiyor çünkü müslümanlara haram

42
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Can:

Dükkanda dolu , yav arkadaş ne cahil bir toplumuz.

24
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FLOZOF:

Sedat Peker in de aralarında bulunduğu kişiler haraç isteyip vermeyince siyasi gücü kullanarak iftira atılmış Yazık olmuş

21
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Mücahit Kılıç:

Birileri çökmek istiyor. Para istiyor ama bilmem kim

23
11
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Alper Imri:

Gazetecilerede gün doğdu yada yemlerini iyi alıyolar . Ulan mc donalds burger kıngı bu kadar boykot yapmadınız hatta hic yapmadınız yemedi .

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Yüksel Kocadağ:

Haberi yazan sahis ne diyor .neredeydeyse hiç bir subesine musteri ugramayan diye yorum yapıyor. Anlaşılan köfteci Yusuf a oda hasim olmuş .Sebep siyasi mi?

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BASRALI HASAN:

Domuz eti sadece müslümanlara haram gayri müslümler ve inanmayanlar yesinler. Lakin bu zincir köfteci açıkça bu domuz etinden diye söylesin. Hiçbir şubesinde çıkmaması lazım. Bu arada bu domuzun kesildikten sonra bir sıcak suda onun tüyleri çıkarılıyor eğer o korkunç kokuyu koklayan birisi belki de daha hiç et yemez.

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Halit:

Köfteler dı?ardan gelmi? belli

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