Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla harekete geçen Asayiş ve İstihbarat ekipleri, kısa sürede 8 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti. Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla'daki adreslere eş zamanlı şafak baskın düzenlendi. Operasyonda baba-oğul ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, yüzlerce mermi, şarjörler, sahte polis kimlikleri, rozetler, Cumhurbaşkanlığı forsları, Özel Harekat montu, telsizler ve cep telefonları ele geçirildi.

BABA VE OĞUL TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Baki S. (52), oğlu Mehmet Emin S. (21) ve arkadaşları Furkan E. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli süreç devam ediyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ POLİSLİĞE HAYRANIM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ifade işlemlerinde şüphelilerden Mehmet Emin S., sahte kimliği bir matbaada bastırdığını itiraf ederken, el konulan rozet ve montları "polisliğe heves" nedeniyle aldığını, sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğrafların ise "montaj" olduğunu ileri sürdü.