Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Asayiş ve İstihbarat ekipleri, sahte polis kimliği ve rozetleriyle sosyal medyada şov yaparak kendini polis olarak tanıtan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sahte polislerin evlerinden kimlikler, rozetler, Cumhurbaşkanlığı forsları, Özel Harekat montu, silah ve mühimmat çıkarken yakalananlardan biri "Çocukluğumdan beri polisliğe hayranım" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla harekete geçen Asayiş ve İstihbarat ekipleri, kısa sürede 8 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti. Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla'daki adreslere eş zamanlı şafak baskın düzenlendi. Operasyonda baba-oğul ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, yüzlerce mermi, şarjörler, sahte polis kimlikleri, rozetler, Cumhurbaşkanlığı forsları, Özel Harekat montu, telsizler ve cep telefonları ele geçirildi.

Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

BABA VE OĞUL TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Baki S. (52), oğlu Mehmet Emin S. (21) ve arkadaşları Furkan E. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli süreç devam ediyor.

Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ POLİSLİĞE HAYRANIM"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ifade işlemlerinde şüphelilerden Mehmet Emin S., sahte kimliği bir matbaada bastırdığını itiraf ederken, el konulan rozet ve montları "polisliğe heves" nedeniyle aldığını, sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğrafların ise "montaj" olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıHeisenberg:

memlekete bak be. sahte polis sahte doktor sahte avukat neredenn nereyeeeeee

Yorum Beğen272
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"SAHTE CUMHURBAŞKANI" da var mı ??

yanıt39
yanıt8
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Yokluk seviyesinde SAHTE denen şey sadece başka bir şey e göre sahte olabiliyor. Yani tek olarak sahte bir şey .. sahte sayılamıyor. Atasözü derki.. Allah ın yanında Sahte olmaz.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Sahte Polis .. ler.. de .. resmen .. POLİS OLMA SEVGİSİ mevcut dur. .. Hepsi Hükümet tarafından işe alınmalı ve .. GERÇEK HAKİKİ POLİS .. yapılmalı.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme117
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıza Baba:

Kardeş sen 46'lık mısın?

yanıt26
yanıt3
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

bre mın.. what is 46 lık .. exactly ? What does it mean BRE MIN ?

yanıt3
yanıt13
Haber YorumlarıZafer Ozkan:

polis asker üniforma ve techizatlari her yerde satılıyor.. sattirmayin...???...

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

İSTANBUL MERCANA DİLENCİ GİBİ GİT ORDAN EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ÇIKARSIN ORADA SATIŞ YAPAN MAĞZALAR GERÇEK DEVLET MEMURU OLMAYAN KİŞİLERE SATIŞ YAPILMASI YASAKLANMALI

yanıt20
yanıt0
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip Akpkk yüzyılı ve senaryoları…

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJls Kdld:

şaşırdık mi yoo onlarinda sahtesi var rüşvet alani var herseyin sahtesi olan ülkede polisin olmasini şaşırmayın

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.