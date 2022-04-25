Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular - Haberler

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Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

Bursa'da kız meselesi yüzünden tartışan gençlerin tartışması, arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ortalığın savaşa alanına döndüğü kavgada gençler birbirlerine acımasızca vururken o anlar kameraya yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir grup genç, "kız" meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE ACIMASIZCA VURDULAR

Gençler birbirlerine acımasızca vururken arkadaşlarının kavga ettiğini görenler diğer gençler, kavgaya dahil oldu. Olay yerinde tesadüfen bulunan polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşte o anlar;

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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