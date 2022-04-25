Kız meselesi yüzünden çıkan kavga, meydan muharebesine döndü! Birbirlerine acımazsızca böyle vurdular

BURSA (İHA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir grup genç, "kız" meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE ACIMASIZCA VURDULAR

Gençler birbirlerine acımasızca vururken arkadaşlarının kavga ettiğini görenler diğer gençler, kavgaya dahil oldu. Olay yerinde tesadüfen bulunan polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşte o anlar;

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa