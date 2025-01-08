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Genç kız ve sevgilisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün katıldığı denetimde yakayı ele verdi

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da yer aldığı Pendik'teki güvenlik denetiminde durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sonrası sevgili oldukları tahmin edilen iki genç gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Pendik ilçesinde suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. İlçede yapılan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Genç kız ve sevgilisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün katıldığı denetimde yakayı ele verdi

SEVGİLİLER YAKAYI ELE VERDİ

Uygulamayı denetlemek için ilçenin Çamçeşme mahallesine gelen Yıldız'ın bulunduğu esnada bir otomobil durduruldu. Bu esnada şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan ve sevgili oldukları tahmin edilen F.K. ve B.A. gözaltına alındı.

İşte yakalanma anlarından kareler;

Genç kız ve sevgilisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün katıldığı denetimde yakayı ele verdi

Genç kız ve sevgilisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün katıldığı denetimde yakayı ele verdi

Genç kız ve sevgilisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün katıldığı denetimde yakayı ele verdi

Genç kız ve sevgilisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün katıldığı denetimde yakayı ele verdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

olmadi şoyle bir suc ortagimiz bizdekiler hep keko maho mihoo

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Cocuklari rahat birakin baronlari yakalayin.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu tipler parayı nereden buluyor

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Haber YorumlarıBükücü:

İçiciyim derler bırakırlar. Asıl mesele tepedekileri yakalamakta

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