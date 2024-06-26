Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

İstanbul Beşiktaş'ta güzellik merkezi sahibi olan Hande S., arkadaşı Muhammet K.'nın konakladığı otelde dehşet dolu anlar yaşadı. Uyuşturucu madde kullanan Muhammet K., Hande S.'nin üzerindeki bornozu çıkarmak için uğraşarak tecavüz etmeye çalıştı.

OTEL ODASINDA UYUŞTURUCU KULLANDI

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde güzellik merkezi sahibi Hande S., iddiaya göre, Muhammet K. ile arkadaştı. Muhammet K., 8 Haziran'da Hande S.'yi arayarak konakladığı otele çağırdı. Hande S. ile kaldığı otelin lobisinde buluşan Muhammet K., daha sonra beraber odaya çıktılar. Oda içerisinde Hande S. ile sohbet eden ve birlikte alkol alan Muhammet K., uyuşturucu madde kullandı.

BORNOZUNU ÇIKARARAK TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışları değişen Muhammet K., arkadaşı Hande S.'nin üzerine doğru gelmeye başladı. Daha sonra Hande S.'ye saldırarak tecavüz etmeye çalışan Muhammet K., genç kadının üzerindeki bornozu çıkarmaya çalıştı.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞAN KADINA SİNİRLENİP DÖVDÜ

Hande S., bornozunu yukarıya kadar çıkaran ve tecavüz girişiminde bulunan Muhammet K.'ya engel olmaya çalıştı ancak gücü yetmedi. Bu duruma sinirlenen Muhammet K., Hande S.'yi kollarından tuttu ve tartaklayarak dövmeye başladı.

GÖZLERİNİ SAĞLIKÇILARIN YANINDA AÇTI

Yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçiren Hande S., bir süre sonra bayıldı. Hande S., kendisine geldiğinde yanında otel güvenliği ve hemşireyi görünce rahat bir nefes aldı.

"TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI, TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Hande S., suç duyurusu dilekçesinde, nöbet geçirip bayıldığı sırada otel çalışanlarının kapıyı çaldığını ancak Muhammet K.'nın açmadığını öne sürdü. Dilekçede "Otel çalışanları bir süre sonra odanın kapısını kırmak zorunda kalmış ve içeri o şekilde girmişler. Muhammet K., bana tecavüz etmeye kalktı ve bunun için beni darp etti. Olay sırasında beni tehdit etti ve hakarette bulundu. Muhammet K.'den şikâyetçiyim, tutuklanmasını istiyorum." ifadeleri yer aldı.