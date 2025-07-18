Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan 24 yaşındaki Rachel Marie Warner, tatil için gittiği Miami'de gece kulübünde tanıştığı bir adamı uyuşturup lüks Rolex saatini çalmakla suçlanıyor. Warner'ın otelden yalınayak kaçtığı anlar otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Mayıs'ta Miami'nin Brickell bölgesindeki lüks East Hotel'de yaşandı. Warner, akşam saatlerinde "Sugar" adlı popüler bir çatı katı barında bir adamla tanıştı. Birlikte otelin yolunu tutan ikili, odada içki içti. Ancak adamın ifadesine göre, Warner'ın hazırladığı içkiyi tükettikten sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Sabah uyandığında ise, hem Warner'ın hem de 18 bin dolar değerindeki Rolex saatinin kayıp olduğunu fark etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Warner, otel koridorunda ayakkabılarını eline almış halde koşarken görülüyor. Kısa süre sonra başka bir kamera, sokakta ayakkabılarını tekrar giymiş halde uzaklaştığını kaydetti. Şikayet üzerine Warner, aynı gün polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yapılan soruşturma, Warner'ın daha önce de benzer yöntemlerle en az iki erkeği daha hedef aldığını ortaya koydu. Mart ayında bir adam, Warner'ı evine davet ettiğini ve kısa süreliğine banyoya gittiğinde kasasındaki Rolex saatinin çalındığını bildirdi. Bir başka olay ise yılbaşı gecesi yaşandı. Warner ile eğlenen bir adam, sabah uyandığında 60 bin dolardan fazla değerindeki mücevher, saat ve nakit parasının kaybolduğunu belirtti.

Polis, Warner'ın telefonunda yaptığı incelemede dikkat çekici mesajlara ulaştı. Bunlardan birinde "Ona tüm damlaları verdim ama hâlâ uyumadı" yazdığı belirtildi. Bu mesajın, kurbanların içkilerine uyuşturucu madde katıldığına dair bir delil olduğu düşünülüyor. Ayrıca Warner'ın çantasında bulunan iki göz damlası şişesindeki sıvının, klasik göz damlasından farklı olarak beyaz renkte olduğu ve uyuşturucu madde içerdiği şüphesiyle incelendiği aktarıldı.

Rachel Warner hakkında; saldırıyla birlikte hırsızlık, yüksek değerli eşya hırsızlığı ve kontrollü madde bulundurma suçlarından dava açıldı. Warner, şu anda Miami-Dade Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor ve kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmiyor. Polis, Warner'ın olayları tek başına mı yoksa bir suç çetesiyle birlikte mi gerçekleştirdiğini araştırıyor.