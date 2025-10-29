Haberler

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 5 katlı binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı. Görüntüler binanın dış cephesinin yeni olduğu ve alt katında 2 katlı bir eczanenin yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

"ŞU AN ENKAZ ALTINDA OLMA İHTİMALİ OLAN 5 KİŞİ"

Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın 5 katlı olduğunu, alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti: "Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

"ALANDA METRO ÇALIŞMASI VAR"

Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

BİNANIN ESKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, çöken binanın eski fotoğrafı da ortaya çıktı. Binanın alt katında "Eczane Nehir"in faaliyet gösterdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
