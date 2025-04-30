Gazipaşa'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, Pazarcı Mahallesi'nde araç ve motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücülere işlem yapıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada hem araç hem de motosiklet sürücüleri mercek altına alındı. Trafik ekipleri, özellikle sürücü belgeleri, hız sınırlarına uyum ve motosiklet kullanıcılarında kask takma zorunluluğu konularında sıkı kontroller yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri ve can güvenliğini tehlikeye atmamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Trafik ekipleri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için trafik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İlçe genelinde trafik kazalarının önüne geçilmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların azaltılması için denetimlerin artırılarak süreceği ifade edildi. - ANTALYA